Costinha prevê Nacional e Vitória de Guimarães a “lutar pelos três pontos”

O treinador do Nacional, Costinha, afirmou hoje que na receção ao Vitória de Guimarães, na 15.ª jornada da I Liga de futebol, haverá dois conjuntos com “a ambição de conquistar os três pontos”.

“O Vitória de Guimarães vive um bom momento, mas nós também estamos a atravessar uma boa fase. Vamos defrontar um adversário difícil, mas não vamos entregar-lhes o jogo. Vamos, isso sim, lutar com as armas que temos pelos três pontos, que é o que nós pretendemos, mas que, sabemos, também estará nas cogitações do nosso adversário”, adiantou Costinha, em conferência de imprensa.

Costinha sublinhou o facto de a sua equipa ter estudado bem o adversário, mas alertou para as “características próprias” do jogo que se reliaza a partir das 18:00 de quarta-feira, no Funchal.

“Com o decorrer dos minutos, podemos ou não corrigir algumas coisas. Sei que o Guimarães é uma equipa que gosta de fazer golos, porque isso está na sua matriz, mas terão também as sua cautelas, e a nossa forma de jogar irá depender também da forma como o adversário nos deixará fazer”, observou.

Para o treinador dos insulares, a equipa “será fiel aos seus princípios”, mas com a noção de que irá “fazer aquilo que o adversário deixar”.

“Eles também têm a sua estratégia e pode condicionar a nossa forma de jogar”, acrescentou.

Segundo Costinha, o jogo em Tondela, para a Taça da Liga (derrota por 2-1), “deixou excelentes indicadores, relativamente aos jogadores que têm sido menos utilizados, treinaram bem esta semana”.

“Como é óbvio, já tenho em mente os jogadores que irão formar o ‘onze’ inicial e pode ser que algum deles tenha a oportunidade de jogar de início, mas o importante, neste capítulo, é ter a certeza de que poderei contar sempre com todos os jogadores”, afirmou.

O Nacional, 12.º classificado, com 16 pontos recebe o Vitória de Guimarães, quinto colocado, com 25, a partir das 18:00 de quarta-feira, em jogo da 15.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.