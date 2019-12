Costa Rica e Panamá organizam Mundial feminino de sub-20 no próximo ano

A Costa Rica e o Panamá vão organizar o Mundial de futebol feminino de sub-20 do próximo ano, competição que contará com a participação de 16 seleções, anunciou hoje a FIFA.

A escolha foi anunciada depois de uma inspeção aos estádios e de conversações entre a FIFA e as federações dos dois países, que acolherão a competição em agosto de 2020.

O Mundial de futebol feminino de sub-20 será a segunda competição que se realiza sob a égide da FIFA a ser organizada por dois países, depois do Mundial de futebol masculino de 2002, que decorreu na Coreia do Sul e no Japão.