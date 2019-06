Costa remete resposta a proposta do BE sobre Lei de Bases da Saúde para terça-feira

O primeiro-ministro remeteu hoje, em Santarém, o debate sobre a Lei de Bases da Saúde para terça-feira, escusando-se a comentar a proposta feita pelo Bloco de Esquerda para viabilizar a aprovação do diploma.

Em visita à Feira Nacional da Agricultura, que decorre até dia 16 no Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas (CNEMA), em Santarém, António Costa disse apenas estar disponível para falar sobre agricultura, escusando-se a comentar qualquer outro assunto.

“Hoje queria falar daquilo que considero verdadeiramente importante que é a agricultura. Terça-feira será bom dia para falar da Lei de Bases da Saúde”, disse o chefe do executivo socialista, frisando não querer “desvalorizar” tanto a proposta do BE como a situação da TAP, sobre a qual foi igualmente questionado pelos jornalistas e que, lembrou, o Presidente da República se pronunciou sábado, igualmente em Santarém.

O Bloco de Esquerda garantiu hoje que aprova a Lei de Bases da Saúde se as Parcerias Público Privadas (PPP) forem retiradas da lei, para serem discutidas mais tarde, e se o atual regime jurídico das PPP for revogado.

A coordenadora nacional do BE, Catarina Martins, disse que a proposta já foi apresentada ao PS e ao Governo, estando agora o partido a aguardar resposta.

Desta forma, o BE propõe-se “ultrapassar o impasse criado e a salvar a Lei de Bases da Saúde”, salvaguardando assim que os “passos dados e que são positivos não sejam postos em causa”.