Costa identifica “extraordinária coincidência” entre Governo e temas de Marcelo

António Costa falava aos jornalistas na residência oficial do primeiro-ministro, nos jardins de São Bento, em Lisboa, durante a festa comemorativa do 45.º aniversário do 25 de Abril de 1974.

Questionado sobre como recebeu o discurso feito no parlamento por Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa identificou que, “relativamente às temáticas, houve uma extraordinária coincidência sobre quatro áreas que o Governo define como prioritárias”.

Segundo António Costa, essas áreas são o combate às alterações climáticas, o combate às desigualdades e a necessidade de enfrentar “o desafio da transição para a sociedade digital”.

“São temas contemporâneos aos quais temos de concentrar cada vez mais atenções”, disse.