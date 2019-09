Costa felicita PSD mas salienta “resultado histórico” do PS nas regionais da Madeira

O secretário-geral do PS felicitou hoje o PSD pela vitória nas eleições regionais da Madeira, mas salientou que os socialistas obtiveram “um resultado histórico, o melhor de sempre”, ficando a cinco mil votos do triunfo.

António Costa assumiu esta posição após serem conhecidos os resultados das eleições regionais da Madeira, que o PSD venceu sem maioria absoluta (39,42 por cento), embora com a possibilidade de formar Governo com o CDS, enquanto o PS teve 35,76 por cento.

“Já tive a oportunidade de felicitar o presidente do PSD, Rui Rio, e o presidente do PSD/Madeira, Miguel Albuquerque, mas o resultado mais significativo foi o do PS. O PS obteve um resultado histórico, o melhor de sempre, com uma notável recuperação face há quatro anos”, sustentou o secretário-geral do PS.