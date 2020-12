Nas Notícias Costa em isolamento após contacto com infetado Macron Por

O primeiro-ministro, António Costa, garantiu sentir-se bem, depois de confirmado que o Presidente da França, Emmanuel Macron, testou positivo à covid-19.

O diagnóstico de Macron foi confirmado menos de 24 horas de um almoço com Costa, do qual há imagens de ambos a trocar um abraço, com as respetivas máscaras.

Esse contacto entre os governantes levou o primeiro-ministro a fazer um teste de despistagem, hoje de manhã.

“Em virtude da confirmação do teste positivo do Presidente francês Emmanuel Macron, com quem estive ontem no Palácio do Eliseu, estou em isolamento profilático preventivo até avaliação do grau de risco por parte das autoridades de saúde”, anunciou António Costa, através do Twitter.

O primeiro-ministro acrescentou que já ia realizar um teste devido à deslocação a São Tomé e Príncipe e Guiné Bissau, entretanto cancelada e que estava prevista para entre os dias 18 e 20 de dezembro.

“Decidi cancelar e deslocação a África, bem como toda a agenda pública que implique a minha presença física. Mantenho toda a atividade executiva e a agenda de trabalho à distância. Sinto-me bem e sem quaisquer sintomas”, garantiu António Costa.

Em virtude da confirmação do teste positivo do Presidente francês @EmmanuelMacron, com quem estive ontem no Palácio do Eliseu, estou em isolamento profilático preventivo até avaliação do grau de risco por parte das autoridades de saúde. pic.twitter.com/V0D4mHsr8S — António Costa (@antoniocostapm) 17 de dezembro de 2020