Nas Notícias Costa diz que confinamento semelhante ao de março é “cenário provável” Por

O primeiro-ministro, António Costa, admitiu que o agravamento da situação epidemiológica poderá levar a um novo confinamento.

“O cenário que podemos ter como provável é voltarmos a medidas como as de março, mas sem afetar o normal funcionamento das escolas”, afirmou, durante a conferência de imprensa de apresentação das novas medidas em estado de emergência.

Em relação ao “cenário” de março de 2020 fica “a ressalva” das escolas, caso “todos os especialistas” indiquem que “não se justifica afetar” as atividades letivas.

As medidas restritivas que poderão ser adotadas a partir do dia 15 de janeiro serão mais restritivas, mas sempre com o critério de “perturbar o mínimo possível a vida das pessoas e a atividade económica”.

“Os números sinalizam que as medidas que estamos a adotar não são suficientes”, justificou, deixando no ar a hipótese dessas medidas serem “antecipadas” caso se mantenha o “agravamento” da situação epidemiológica.

Para o próximo fim de semana vai haver recolher obrigatório, às 13h00, e proibição de circulação entre concelhos nos concelhos com mais de 240 novos casos por cem mil habitantes.

Reconhecendo que era esperado “algum incremento da transmissão” devido à quadra natalícia, o primeiro-ministro frisou a diminuição dos testes nesse período para realçar que o adiamento desses testes começa agora a ser refletido nos números da pandemia.

“O Governo fez bem em definir esperar pelo dia 12 para avaliar a situação”, sustentou.

Com as presidenciais marcadas para 24 de janeiro, o chefe de Governo lembrou que a covid-19 não impediu a realização das eleições regionais nos Açores.

“Os candidatos vão ter de ajustar as campanhas eleitorais”, complementou.