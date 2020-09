Nas Notícias Costa deixa “mensagem clara” contra Ana Gomes ao apoiar Vieira, explica Júdice Por

O apoio de António Costa, primeiro-ministro e líder do PS, a Luís Filipe Vieira, o presidente do Benfica que vai a votos em outubro, é uma “mensagem inequívoca” contra a candidatura presidencial de Ana Gomes, defendeu ontem José Miguel Júdice.

No espaço habitual de comentário na SIC Notícias, o advogado sustentou que, ao apoiar publicamente Vieira nas eleições do Benfica (integrando a comissão de honra da candidatura), António Costa reforça o ‘silêncio’ do PS em relação à corrida a Belém da antiga eurodeputada socialista.

“Ele vem dar uma mensagem inequívoca para a sua base de apoio”, considerou Júdice.

Ana Gomes tem ganho visibilidade na luta contra a corrupção ao apoiar publicamente o caso de Rui Pinto, criador do Football Leaks e arguido por um total de 90 crimes, e tem implicado Luís Filipe Vieira em várias denúncias. “O outro alvo” habitual da candidata presidencial é Isabel dos Santos, continuou o ex-bastonário dos advogados, lembrando que a filha do ex-Presidente de Angola “está longe”.

Assim, António Costa apoia Vieira, “uma figura pública”, para deixar bem claro que o PS não vai apoiar Ana Gomes nas eleições presidenciais do próximo ano.

É “uma mensagem clara” do primeiro-ministro, que meses antes, numa visita à Autoeuropa, já tinha lançado a recandidatura do atual ‘inquilino’ de Belém, o ex-presidente do PSD Marcelo Rebelo de Sousa, insistiu o comentador.

“Eu, de maneira nenhuma votarei nesta senhora. Pelo contrário, dou tanto valor ao que ela diz que e ao que ela faz que até vou apoiar o Luís Filipe Vieira”, terá pensado António Costa, na interpretação feita por José Miguel Júdice.

Refira-se que a ideia do advogado mereceu uma reação, no Twitter, de Ana Gomes, que declarou estar “a gargalhar” com a tese defendida por Júdice.