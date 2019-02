Costa confirma Maria Leitão Marques nos candidatos ao Parlamento Europeu

“Sim, posso confirmar que será candidata ao Parlamento Europeu”, respondeu António Costa a uma pergunta dos jornalistas, depois de o Presidente da República ter dado posse aos novos membros do seu Governo na sequência da quarta remodelação ministerial operada no executivo minoritário socialista.

A lista de candidatos do PS às eleições europeias será aprovada em reunião da Comissão Política Nacional deste partido, no próximo dia 28, apesar de António Costa já a ter praticamente fechada, pelo menos no que repetia aos lugares de eleição quase garantida.

Depois de ter apresentado no sábado o cabeça de lista, Pedro Marques, que sairá em breve do cargo de ministro do Planeamento e das Infraestruturas, António Costa confirmou agora a presença da ex-titular da pasta da Presidência Maria Manuel Leitão Marques, que deverá entrar na segunda posição.

Tal como avançou a agência Lusa no passado sábado, nos restantes seis lugares considerados elegíveis (de acordo com as expectativas da direção socialista) deverão entrar as deputadas Isabel Santos (Porto) e Sónia Fertuzinhos (Braga), Liliana Aguiar (Madeira) e o líder parlamentar dos socialistas açorianos, André Bradford.

Vão manter-se no topo da lista do PS ao Parlamento Europeu os atuais eurodeputados Pedro Silva Pereira e Carlos Zorrinho.

Na última reunião da Comissão Política do PS, António Costa defendeu que a lista obedecerá a duas regras fundamentais: Paridade absoluta em termos de género e nenhum dos candidatos podem já ter feito mais do que dois mandatos no Parlamento Europeu.