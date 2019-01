Costa avisa que Portugal não pode expor-se a uma gripe económica que evolua para pneumonia

O primeiro-ministro defendeu hoje que Portugal tem de continuar a seguir uma política económica “cautelosa” e “equilibrada” para evitar expor-se a uma gripe que evolua depois para uma pneumonia, considerando a redução da dívida um fator “crucial”.

Estes avisos foram deixados por António Costa no seu discurso inicial num almoço promovido pela Associação 25 de Abril e pela revista “Ânimo”, do artista plástico e antigo jornalista e assessor de imprensa do Grupo Parlamentar do PS António Colaço.

Antes destas palavras do primeiro-ministro, o presidente da Associação 25 de Abril, o coronel Vasco Lourenço, tinha dito que Portugal era um “oásis” num mundo em turbulência.

O líder do executivo, porém, discordou desta imagem sobre a situação de Portugal no panorama internacional, contrapondo que o país “está melhor” do que em 2015, “mas tem ainda muito para melhorar”.

“Temos de continuar a ter a cautela suficiente para que o país não se exponha a uma corrente de ar e apanhe uma gripe que se transforme numa pneumonia. É essencial manter as boas condições de investimento, mas, ao mesmo tempo, precavermo-nos contra qualquer acidente”, advertiu.