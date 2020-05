Nas Notícias Costa ‘agenda’ recandidatura do Presidente Marcelo Por

António Costa manifestou-se confiante em voltar a ter a companhia de Marcelo Rebelo de Sousa na próxima visita à Europa, só possível com um segundo mandato do Presidente, ‘lançando’ assim a recandidatura do chefe de Estado.

O primeiro-ministro deu assim a entender que antecipa uma recandidatura de Marcelo a Belém, ao falar durante a visita à fábrica de Palmela, na qual ambos estiveram presentes.

“Estabeleceu-se uma nova tradição de que o Presidente da República e o primeiro-ministro visitam-na em conjunto. Tenho uma boa data simbólica a propor para fazermos uma terceira visita em conjunto e para partilharmos uma refeição com os colaboradores da Autoeuropa: A terceira data é no primeiro ano do próximo mandato do senhor Presidente da República”, afirmou António Costa, com Marcelo Rebelo de Sousa ao lado.

Aos jornalistas, o primeiro-ministro acrescentou que esperava que ambos repetissem essa presença na Autoeuropa em 2021.

Esta foi a segunda visita conjunta de Costa e Marcelo a um dos principais exportadores, com a primeira a ocorrer “no primeiro ano” do mandato do chefe de Estado e esta segunda… no último, lembrou o governante.

Marcelo, que continua a não se pronunciar sobre uma eventual recandidatura, garantiu que ‘vai andar por aí’ nos próximos anos.

“Nós vamos ultrapassar esta pandemia e os efeitos económicos e sociais este ano, no ano que vem, nos anos próximos. E eu cá estarei, e cá estaremos todos, porque isto é um espírito de equipa que se formou e que nada vai quebrar. Cá estaremos este ano e nos próximos anos a construir um Portugal melhor”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.