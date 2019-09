Motores Córsega, Catalunha e Austrália fora do Campeonato do Mundo de Ralis em 2020 Por

Já se falava há algum tempo da possibilidade da Volta à Córsega sair do Campeonato do Mundo de Ralis, e agora veio a confirmação de que a prova francesa não fará parte do calendário de 2020, tal como sucederá com a Catalunha e a Austrália.

A Federação Internacional do Automível (FIA) confirmou na manhã de hoje o calendário do próximo ano e dele não consta as três provas, que agora dão lugar ao Quénia, Nova Zelândia a Japão.

Mais uma vez Monte Carlo e a Suécia vão ter a honra de abrir a temporada, antes de uma deslocação à América do Sul para disputar os ralis do México, Chile e Argentina. O regresso à Europa faz-se com Portugal, a que se segue Itália antes da viagem ao continente africano para o tão aguardado regresso ao Quénia, palco do mítico Rally Safari.

A Nova Zelândia regressa ao WRC pela primeira vez desde 2012, substituindo a ‘vizinha’ Austrália, e a época terminará com as provas da Turquia, Alemanha, Grã-Bretanha e Japão, sendo que a prova nipónica é também ela um regresso após uma ausência de uma década.