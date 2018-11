Motores Corrigido o ‘Balanço de Performance’ dos Corvette em Xangai Por

Antes das 6 Horas de Xangai, a prova do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) que se disputa este fim de semana, a Corvette soube que o Balanço de Performance (BoP) que lhe foi atribuído estava errado.

Os C7R que vão correr na prova chinesa viu o seu peso ajustado, correndo 28 quilos mais leves do que o peso mínimo inicial, passando a ter um peso totalde 1248 kg. Isto porque o BoP dos carros americanos não era alterado deste a sua primeira prova de seis horas no WEC em 2014.

“Tínhamos informação limitada por parte do ACO e da FIA, e havia um erro no BoP inicial, tendo sido emendado. Como chegaram a essa conclusão não sabemos exatamente, mas estamos contentes por estarmos mais perto dos da frente do que estávamos em Le Mans, onde tivemos um bom resultado com o BoP que tínhamos ali”, reagiu Ben Johnson, o ‘team manager’ da Corvette Racing.