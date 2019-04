Motores Corridas animadas em Fátima Por

O Campeonato de Portugal de Karting KIA prosseguiu no Kartódromo de Fátima, com uma animada jornada e vencedores para todos os gostos.

Na prova organizada pelo Núcleo de Desportos Motorizados de Leiria brilharam Romeu Mello na categoria de Iniciação, Maria Germano Neto em Cadete, Adrián Malheiro em Juvenil, Tomás Ribeiro em Júnior, Guilherme de Oliveira em X30 Sénior, Yohan Sousa em X30 super Shifter absoluto e Sénior, Fábio Mota em X30 Super Shifter Master e João Dias em X30 Super Shiter Gentleman.

Hugo Marreiros a chegar a Fátima na frente do campeonato absoluto na X30 Shifter, a grande novidade nesta segunda prova do ano foi o regresso de Yohan Sousa, que acabou por ser o principal protagonista do fim de semana.

A instabilidade climatérica dificultou as escolhas de pneus, mas Sousa acabou mesmo por vencer as duas ‘mangas’ de qualificação e a final. Na corrida decisiva o piloto do Entroncamento terminou na frente, seguido de Fábio Mota, enquanto Rita Teixeira também esteve em excelente plano ao subir ao pódio absoluto. Tiago Teixeira e Miguel Ramos completaram o top cinco.

Na categoria X30 Sénior Mariana Machado chegava a Fátima como líder, mas Guilherme Oliveira garantiu a ‘pole position’ nos treinos, dominou a segunda ‘manga’ de qualificação e venceu a final.

Com isto o piloto de Gaia passou para o comando do campeonato, depois de uma corrida onde Manuel Leitão foi o seu principal adversário e terminou em segundo, diante de Zdenek Chovanek. Álvaro Garcia e Tomás Caixeirinho completaram o top cinco.

Já na categoria Júnior, Luís Alves liderava à chegada a Fátima e manteve esse comando do campeonato. No entanto Tomás Ribeiro e Duarte Pinto Coelho conseguiram isolar-se na frente durante a final, encetando um duelo que acabou por ser favorável ao piloto de Fafe, após ultrapassagem a Pinto Coelho já na fase final da corrida.

Autor de uma incrível recuperação – ganhou nove posições – Luís Leão terminou no pódio, com Luís Aves a descer à quarta posição devido a uma penalização devido a penalização por saída parcial dos corredores de partida. José Barros ‘fechou’ o lote dos cinco primeiros.

O Campeão em título da categoria Juvenil, Adrían Malheiro, repetiu o triunfo conseguido na prova de abertura no Bombarral. O luso-espanhol foi o mais rápido desde os treinos, venceu as duas ‘mangas’ de qualificação e dominou a final, alheio ao duelo pelo segundo lugar entre José Pinheiro e Luís Oliveira, onde o primeiro levou a melhor. Isto apesar do piloto da Batalha tenha ficado com a volta mais rápida da corrida.

Na categoria Cadete, e à imagem do que havia sucedido no Bombarral, Maria Germano Neto voltou a bater a concorrência, apesar da ‘pole position’ conseguida por Tiago Lima, que também venceu a primeira ‘manga’ de qualificação. Santiago Alves impôs-se na segunda, antes da líder do campeonato bater toda a concorrência na corrida decisiva.

Finalmente na Iniciação, Romeo Mello repetiu o triunfo da jornada inaugural e reforçou o comando do campeonato, numa jornada muito equilibrada e onde Guilherme Morgado foi o mais rápido nos treinos e na segunda ‘manga’, com o piloto de Loures a assegurar depois o segundo lugar na final, onde Mello se impôs apenas por duas décimas de vantagem. Joana Lima também voltou a mostrar a sua rapidez e subiu ao terceiro lugar do pódio.