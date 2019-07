Motores Corrida de Legends foi uma ‘questão de família’ em Vila Real Por

A corrida do Campeonato de Portugal de Velocidade Legends disputada este sábado no âmbito do 50º Circuito de Vila Real foi uma ‘questão de família’ entre Luís Barros e Vasco Barros.

O piloto do Ford Sierra RS 500 acabou por se impor na prova, confirmando a maior rapidez evidenciada nos treinos cronometrados.

Luís Barros cedo deixou para trás do seu filho Vasco Barros, tirando partido dos argumentos do seu carro face ao Mercedes 190 DTM, apesar da condução irrepreensível por parte do jovem piloto de Famalicão.

Ainda assim o óleo derramado na pista devido a quebra do motor do Peugeot 309 de Amável Moreira fez entrar o ‘safety car’ e animou a prova de novo quando estavam apenas realizadas sete voltas.

Vasco Barros não conseguiria tirar partido do reatamento da corrida para surpreender o seu pai, mas a segunda posição não lhe fugiu bem como o triunfo na categoria especial, enquanto Luís Delgado, aos comandos do BMW M3 E36 fez com que a equipa VLB monopolizasse o pódio final. Ao mesmo tempo o piloto de Chaves venceu a categoria L99.

A correr em casa Manuel Pedro Fernandes foi quarto no BMW 320d, diante de Hernâni Conceição, num Alfa Romeo 156 e Nuno Figueiredo, aos comandos da sempre invulgar Volvo 850 T Estate.

Já na FEUP3 – onde competem os Alfa Romeo 156, impôs Raul Delgado, enquanto na FEUP 2 – destinada aos Fiat Punto 85 Sport – levou a melhor Tiago Montes.