Corpos de 11 soldados recuperados de escombros de prédio na Índia

Os corpos de 11 soldados, além de um civil, foram recuperados dos escombros de um prédio de três andares que desabou após as chuvas de monção atingirem uma área no norte da Índia, anunciaram hoje as equipas de resgate.

Um civil também consta entre os mortos do desabamento do prédio, que ocorreu no domingo.

Gaurav Srivastav, funcionário da Força Nacional de Resposta a Desastres (NDRF, sigla em inglês), disse que os socorristas continuam a procurar por duas ou três pessoas ainda desaparecidas depois do colapso do edifício.

O oficial dos bombeiros Raja Ram Bhagate declarou que entre os mortos estão os 11 soldados do exército que faziam uma festa no restaurante localizado no térreo do prédio quando desmoronou.

Vários soldados estavam entre as 31 pessoas resgatadas após o colapso ocorrido em Solan, uma cidade no estado de Himachal Pradesh.

Mais de 70 equipas de resgate da NDRF e 40 bombeiros têm limpado os escombros, usando máquinas de terraplenagem, perfuradores e cortadores de gás com o objetivo de encontrar as pessoas soterradas.