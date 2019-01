Local Corpo encontrado em Peniche não é o do Zé do Pipo Por

O corpo de um homem encontrado em Peniche, ontem, é de Nuno Duarte, confirmaram as autoridades, invalidando a teoria de que poderia ser o do cantor Zé do Pipo.

O corpo, resgatado de uma área de rochas na zona da praia da Papôa e forte da Luz, é do jovem de 24 anos dado como desaparecido a 10 de janeiro.

Nuno Duarte, que tinha 24 anos, residia perto da praia onde o corpo foi encontrado.

Os primeiros indícios descartam a hipótese de crime, mas só a autópsia poderá precisar a causa de morte, refere o Correio da Manhã.

As autoridades suspeitavam que o corpo seria de Nuno Duarte ou de Zé do Pipo, desaparecido desde 5 de novembro.

O carro do cantor encontrava-se estacionado junto à praia do Portinho da Areia, em Peniche.

No interior do veículo estavam objetos pessoais, como a carteira e o telemóvel, o que leva as autoridades a acreditar que Zé do Pipo terá caído de uma ravina acidentalmente.