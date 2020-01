Nas Notícias Corpo carbonizado encontrado numa viatura em Gondomar Por

Um corpo carbonizado foi encontrado hoje no interior de uma viatura, em Atães, na freguesia de Jovim, concelho de Gondomar, disse à Lusa fonte da GNR.

De acordo com a fonte das relações públicas da GNR do Porto, “devido ao estado de carbonização do cadáver, não foi ainda possível identificar o género e a idade da vítima”.

O corpo foi encontrado, cerca das 10:00, por alguém que passava no local e que alertou as autoridades.

O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária.