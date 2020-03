Motociclismo Coronavirus faz cancelar GP do Qatar de MotoGP e adiar o da Tailândia Por

A epidemia de coronavirus continua a causar ‘estragos’ nos eventos desportivos e os Grande Prémio do Qatar e da Tailândia de MotoGP são mais umas das ‘vítimas’.

O primeiro Grande Prémio da temporada que se devia disputar no Circuito de Losail não vai decorrer já que grande parte da ‘caravana’ da disciplina está baseada em terras transalpina, incluindo as equipas da Ducati e da Aprilia, o país da Europa mais afetado pela doença e que agora enfrenta situações de quarentena.

No entanto apenas a categoria ‘rainha’ não realizará a sua primeira prova no Qatar, uma vez que as classes de Moto 2 e Moto 3 já estavam naquele país do Golfo Pérsico, pelo que não são afetadas pelas restrições relacionadas com a doença que origem na China.

Depois do anúncio do cancelamento da prova de MotoGP em Losail, a Federação Internacional de Motociclismo (FIM), do promotor (Dorna) e da associação das equipas de MotoGP (IRTA) fizeram saber que também o Grande Prémio da Tailândia, previsto para o Circuito de Buriram entre 20 e 22 de março, será adiado.

“Devido ao surto de coronavirus foi tomada a decisão de adiar o Grande Prémio da Tailândia. Como a epidemia global continua a desenvolver, o Governo Tailandês comunicou que não seria possível levar a cabo o Grande Prémio na sua data original”, lê-se num comunicado da FIM, IRTA e Dorna.

No mesmo documento as três entidades lamentam anunciar o adiamento da prova, e que “estão atualmente a avaliar qualquer data alternativa possível para o evento mais tarde esta época. Mais atualizações serão publicadas assim que possível”.