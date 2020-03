Nas Redes Corona Party usou imagens de forma abusiva, acusa a Cruz Vermelha Por

É uma das polémicas do dia nas redes sociais. Um bar em Santa Maria da Feira dedicou uma festa ao Covid-19 e, de acordo com a Cruz Vermelha, divulgou imagens de forma abusiva.

O evento tinha como finalidade, de acordo com o Esplanada & Bar 75, sensibilizar para as medidas a tomar de forma a travar o contágio do novo coronavírus.

“Para quem não entendeu, esta festa tem o intuito de combate contra o Covid-19. Iremos oferecer máscaras para proteção devido ao facto de estas estarem praticamente esgotadas”, referia a publicidade à ‘Corona Party’, feita pelo bar nas redes sociais.

A festa decorreu no passado sábado e desde então têm sido publicadas várias fotografias, com os participantes a utilizarem máscaras faciais, cujo preço inflacionou brutalmente nas últimas semanas e se encontram esgotadas em vários locais.

Há também fotos de clientes a serem levados de maca… por outros clientes.

Tais imagens não demoraram a gerar polémica, mas houve uma a contribuir especialmente para isso, pois mostrava uma ambulância à porta do bar.

Essa ambulância pertence à delegação de Sanguedo da Cruz Vermelha, que se deslocou ao local depois de comunicada uma emergência pré-hospitalar.

“Durante a emergência, fomos fotografados sem o conhecimento de tal situação”, frisou a delegação da Cruz Vermelha, em comunicado.

“O nosso dever foi ali cumprido, não existiu nem existe qualquer ligação ao evento. Não é de todo ético esta utilização abusiva da imagem da Cruz Vermelha para fins comerciais de forma isenta e desautorizada”, referiu ainda a delegação de Sanguedo.