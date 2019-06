País Convenção do Chega decorre este fim de semana em Algés Por

A primeira convenção do partido Chega decorre este fim de semana, no auditório do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, em Algés. André Ventura vai apresentar uma moção de estratégia e listas aos órgãos nacionais.

Ao contrário do que chegou a ser previsto, a primeira convenção nacional do partido Chega, que decorre este fim de semana, não tem a presença de convidados estrangeiros. Em vez disso, está a ser preparada uma cimeira, a realizar no mês de julho, de André Ventura com os líderes dos partidos de direita nacionalista Vox, Santiago Abascal, e Liga, Matteo Salvini.

Este sábado, no no auditório do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, em Algés, André Ventura apresenta uma moção de estratégia e listas aos órgãos nacionais que incluem três vice-presidentes com ligações ao PSD, Nuno Pinto Afonso, ao CDS-PP, Diogo Pacheco de Amorim, e à PSP, José Augusto dos Santos Dias.