Controlado derrame de substância perigosa em edifício da Faculdade de Ciências de Lisboa

O Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa já controlou o derrame de uma substância perigosa num laboratório de um dos edifícios da Faculdade de Ciências de Lisboa, no Campo Grande, que teve hoje de ser evacuado.

Fonte dos Sapadores Bombeiros disse à Lusa que a “situação já está resolvida”, avançando que “foi retirada a substância do local”.

“Os bombeiros estão a criar estabilidade no ambiente para ser possível os funcionários voltarem ao trabalho”, acrescentou.

Um dos edifícios da Faculdade de Ciências de Lisboa, no Campo Grande, foi hoje evacuado ao final da manhã devido ao derrame de uma substância perigosa, disse à Lusa fonte da PSP.

A fonte confirmou que recebeu o alerta pelas 12:00, pelo que as autoridades fizeram um perímetro de segurança para os bombeiros realizarem o seu trabalho e procederam à evacuação de um dos edifícios.

De acordo com uma fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, foram retiradas do edifício entre 25 e 35 pessoas.

A fonte não soube adiantar a existência ou não de feridos.

Tanto os bombeiros como a PSP encontram-se no local.