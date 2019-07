Motores Contratempos ‘atiram’ Fernando Barreiros para o terceiro lugar dos T2 em Aragon Por

O começo de prova de Fernando e Nuno Barreiros na 36ª Baja de Aragon não decorreu como a dupla portuguesa desejava, apesar de se colocar na terceira posição da categoria T2.

Alguns contratempos marcaram o arranque da participação da equipa da Isuzu D-Max na prova espanhola da Taça do Mundo e da Taça Ibérica de Todo-o-Terreno. O objetivo de Fernando Barreiros é manter a liderança nesta última competição.

No primeiro setor seletivo da prova, composto por 165 km e que foi disputado esta sexta-feira, nem tudo correu como planeado, conforme explica o piloto: “O dia não começou bem. As coisas não correram como estávamos à espera, pois tivemos alguns problemas logo a partir do quilómetro 10, o que complicou bastante a nossa prestação. Apesar de tudo à tarde as coisas correram bem e estamos confiantes que amanhã podemos fazer melhor”.

Na Isuzu D-Max preparada pela Prolama, Fernando e Nuno Barreiros esperam agora no segundo dia manter o terceiro lugar que ocupam neste momento de modo a consolidar a liderança da Taça Ibérica.

“Em termos de contas para a Taça Ibérica continuamos na frente, mas a corrida só acaba amanhã. Pode ser que tenhamos um pouco mais de sorte que nos faltou hoje. Para já a aposta é rolar até ao fim sem correr riscos para pontuar e consolidar o campeonato. A pista tem muitas ratoeiras e não podemos exceder o andamento. No entanto, acredito que com mais concentração amanhã será um bom dia”, referiu ainda o piloto português.

A 36ª edição do Baja Aragón prossegue hoje com a realização das duas últimas especiais que serão disputadas uma de manhã e a outra pela tarde e terão novamente 86 e 165km respetivamente.