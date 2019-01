Desporto Contratação de Rui Vitória pelo Al Nassr está iminente, escrevem sauditas Por

Rui Vitória está de saída do Benfica mas não deverá ficar muito tempo no desemprego. O ex-treinador das águias deverá assinar, em breve, com o Al Nassr da Arábia Saudita, segundo se escreve no Médio Oriente.

De acordo com o sítio Akhbaar24, o acordo com Rui Vitória está iminente, tal como a assinatura de contrato com o técnico português.

O interesse do Al Nassr em Rui Vitória não é novo e vinha sendo, de resto, abordado nas últimas semanas.

Com contrato até 2020, Rui Vitória tem uma cláusula de rescisão de 15 milhões de euros que o ‘prende’ ao Benfica sendo que, nesta altura, ainda não são conhecidos os contornos em que se dá a saída de Vitória da Luz.

Para já, certos são os termos do contrato que podem, naturalmente, ser alterados pelas partes em caso de entendimento.

O Al Nassar, segundo no campeonato saudita (a quatro pontos, mas com menos um jogo, do Al Hilal de Jorge Jesus), é atualmente orientado por um antigo treinador do Benfica: Hélder Cristóvão, que orientou a equipa B dos encarnados nas últimas épocas.