Nas Notícias Contratação de Cristina “é escandalosa e vai ser paga com dinheiro dos portugueses” Por

O socialista Marcos Perestrello criticou, na CMTV, a contratação “galática” da TVI, numa alusão a Cristina Ferreira, que deixou a SIC. O socialista lembra os apoios do Estado dados à comunicação social e diz que o salário de Cristina “será pago com o dinheiro dos portugueses”. “Além dos bancos, além da TAP, os portugueses também têm de pagar os desmandos da administração da TVI”, disse.

Num comentário na CMTV, Marcos Perestrello criticou com veemência o forte investimento feito pela TVI para conseguir desviar a apresentadora da SIC.

O socialista lembra que a estação de Queluz recebeu milhões do Estado, no âmbito dos apoios à comunicação social, em virtude da pandemia, e que vai usar esse dinheiro com uma “contratação absolutamente escandalosa e imoral”.

“O apoio à comunicação social foi justificado, porque vivemos um período de crise que afetou profundamente a capacidade de realização de receitas, mas esta contratação que a TVI acaba de anunciar, por estes valores que o faz, é absolutamente escandalosa e imoral”, disse.

“Não sei o que se passa na TVI”, acrescenta, lembrando que a Entidade Reguladora da Comunicação Social anunciou recentemente que vai abrir um processo de averiguações à estação televisiva. E é nesta altura que a TVI anuncia “uma contratação milionária paga com o dinheiro dos portugueses”.

“Nós já estamos habituados a pagar os bancos em incumprimento porque isso poderia pôr em risco o sistema. Agora, vamos pagar a TAP. Os portugueses devem estar indignados, porque os apoios dados à comunicação social foram para sustentar a sua componente de serviço público, informativa, garantir as condições de independência dos jornalistas. Não foi para estas contratações galácticas e de luxo que os portugueses emprestaram o seu dinheiro”, realça.

Marcos Perestrello considera que os portugureses devem “manifestar uma profunda indignação com a utilização de recursos públicos que foram pedidos pelos órgãos de comunicação social para sustentar a atividade jornalística e que, afinal, estão a ser utilizados para outros fins”.

“A TVI vai receber do Estado 3,5 milhões de euros. É muito dinheiro, que deveria ser utilizado para os verdadeiros fins por que foram atribuídos”, conclui.