Justiça “Continuo a gostar muito da Rosa” e “tive pena dela”, diz irmã de Luís Grilo Por

Júlia Grilo, irmã de Luís Grilo, tem visitado a cunhada Rosa na cadeia, onde esta aguarda julgamento. À SIC, a irmã do triatleta falecido não esconde que continua a “gostar muito” de Rosa e que até teve “pena dela” numa das visitas recentes na qual a suspeita de ter assassinado Luís Grilo “começou a chorar”.

Em entrevista ao programa ‘Linha Aberta’ de Hernâni Carvalho, Júlia Grilo não quis dar a cara mas aceitou deixar algumas considerações sobre a cunhada.

Desde logo, Júlia salienta que ainda continua a “gostar muito” de Rosa Grilo.

“Não ponho as mãos no fogo pela Rosa mas continuo a gostar muito dela”, afirmou Júlia Grilo.

Questionada sobre o facto de ter uma atitude que pode não ser encarada como normal pela maioria das pessoas, uma vez que Rosa é uma das principais suspeitas pela morte de Luís Grilo, a irmã do triatleta explica o que sente pela cunhada.

“Não se podem esquecer que no coração ninguém manda e não se arranca um amor de 30 anos assim de um dia para o outro.”

A irmã de Luís Grilo tem visitado Rosa na prisão e explica como tem encontrado a cunhada.

“A Rosa, quando a fui visitar, estava muito em baixo. Chorou e achei que estava mesmo por baixo. Tive pena de a ver assim, mas pronto.”

Rosa Grilo já tinha confessado que a época do Natal lhe vai custar a passar no Estabelecimento Prisional de Tires, onde se encontra detida até porque estar longe do filho “todos os dias tem sido extremamente doloroso, mas nesta época é particularmente difícil.”

O filho de Rosa e Luís Grilo completa mais um aniversário no dia 22 de dezembro.

A irmã de Luís Grilo explicou que a Polícia Judiciária “continua a investigar o caso e o veredito deles será feito em fevereiro do ano que vem”.

As autoridades acreditam ter provas de que Rosa e António mataram o triatleta Luís Grilo e ambos encontram-se em prisão preventiva à espera de julgamento, apontado para uma versão de uma alegada vingança na morte de Luís Grilo, relacionada com tráfico de diamantes.