Desporto Conti(nua) na rota das vitórias e na Taça de Portugal o Benfica Por

O Benfica derrotou o Montalegre por 1-0, nesta quarta-feira, em jogo da Taça de Portugal. Gérman Conti apontou o único golo do encontro e que vale a passagem das águias para os quartos de final, no sexto jogo consecutivo a vencer e sem sofrer golos por parte da formação orientada por Rui Vitória.

A festa da Taça de Portugal visitou o Estádio Dr. Diogo Vaz Pereira, em Montalegre, e foi com bancadas bem preenchidas que se assistiu a um encontro onde o Benfica se apresentou com muitas alterações no seu habitual figurino.

Tendo por comparação o último jogo das águias, na Madeira, diante do Marítimo, só Jardel e Zivkovic mantiveram a titularidade na equipa agora frente a um Montalegre que sonhava com uma ‘gracinha’ na competição.

Depois de terem sido afastados na primeira eliminatória diante do Pedras Salgadas, mas repescados na segunda eliminatória, os jogadores do Montalegre queriam dar uma espécie de ‘Sexta-feira 13’ à turma de Rui Vitória nas terras do Barroso.

Mas o argentino Conti tinha outras ideias e adiantou os encarnados de cabeça, na sequência de um pontapé de canto, aos 31 minutos.

O Benfica tinha mais bola, dominava mas não apresentava um futebol avassalador diante de um Montalegre que procurava saídas rápidas para o ataque, com muita participação de Zack e Paulo Roberto.

No segundo tempo, a toada do encontro não se alterou e continuava o Benfica por cima e a ter mais bola mas o Montalegre sempre à espera de uma bola parada ou de um jogada de ataque rápido para surpreender Svilar.

O relógio corria e o Montalegre continuava a sonhar com um golo que pudesse levar a eliminatória para o prolongamento.

Mas até final o Benfica segurou a ‘magra’ vantagem e carimba o passaporte para a próxima fase da Taça de Portugal.

A equipa de Rui Vitória somou a sexta vitória consecutiva e o mesmo número de partidas seguidas sem sofrer golos.