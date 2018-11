Nas Notícias Continente usado para fraude com “compradores sortudos” como vítimas Por

A marca Continente está a ser usada para uma fraude, que a cadeia de supermercados já denunciou. Diversos consumidores receberam um SMS a dar conta de um sorteio e do respetivo prémio, que na verdade não existem.

“Se recebeu um SMS em nome do Continente com referência a um sorteio de códigos postais, tenha atenção, porque foi vítima de uma tentativa de fraude. Recomendamos que não clique em nenhum link e apague essa mensagem”, alerta a cadeia de supermercados do grupo Sonae.

As mensagens são enviadas a partir de um remetente que se apresenta com o logótipo do Continente. Informam os destinatários de que são os vencedores de um sorteio e apresentam um link no qual o vencedor deve clicar para saber mais sobre o prémio e o concurso.

Acontece que o link encaminha para uma página falsa.

O que fazer?

Desde logo, não seguir qualquer recomendação dos piratas informáticos: não clicar em links, não abrir ficheiros anexados, não ceder dados pessoais. Deve ignorar qualquer instrução da mensagem e o crime.

“Suspeite sempre de mensagens que aliciem à obtenção de prémios ou dinheiro fácil, pois tratam-se de ataques informáticos conhecidos como phishing”, aconselha ainda o Continente.

Os piratas informáticos usam uma marca que inspira confiança, lançam o isco (um prémio por reclamar, por regra) e levam a vítima do crime a seguir instruções para reclamar o prémio. Só que esses conselhos servem apenas para recolher informação de forma ilícita.

Veja o alerta do Continente: