Conselhos para passar no exame de condução

Está a tirar a carta de condução e pretende saber aquilo que deve fazer e aquilo que não deve fazer para ter sucesso no dia do exame de condução? Temos conselhos e dicas para fazer o exame de condução. Afaste de si o nervosismo que muita das vezes acompanha os alunos da condução.

O momento em que um candidato a condutor se coloca à prova no exame de condução é sempre marcado por stress e ansiedade. Mas é importante ir para o exame de condução de forma descontraída e com a consciência de que estudou o Código da Estrada, estando também preparado para os desafios da condução.

Vá sem dúvidas para o exame

Deste modo, o primeiro grande conselho que deixamos é de que deve ir para o exame de condução com o menor número de dúvidas possível. Faça todas as questões que pretender ao seu instrutor de condução e não deixe que a dúvida sobre algo tome conta de si.

Sinta-se confiante para perguntar e confiante naquilo que vale ao volante. Afinal, metade do caminho está percorrido, certo? Se você se submete ao exame de condução, já obteve aprovação no exame teórico. Ou seja, você já revelou que tem algumas capacidades e competências para ir para a estrada.

Atenção aos vícios de outros condutores

Por norma quem vai ao exame de condução já assimilou condutas e vícios de outros condutores. Mas é importante que todos os condutores cumpram as regras da estrada. E quem vai a exame de condução deve fazer tudo por tudo para não ficar com os vícios de outros condutores.

O candidato a condutor deve ter em consideração os ensinamentos do instrutor de condução e também de código. Siga esses conselhos e faça tudo aquilo que lhe for indicado por quem é especialista na matéria.

Condução defensiva no dia do exame e sempre

Outro conselho muito importante é que o condutor deve manter uma atitude de tranquilidade ao volante e não deve precipitar-se a fazer nada. Mantenha a calma e faça uma condução defensiva, sempre na sua proteção, de quem transporta e de outros utentes das vias de trânsito.

Peões e sinais de trânsito

É fundamental também que o condutor mantenha sempre uma visão alargada de tudo aquilo que vai acontecendo na estrada ou lhe vai aparecendo. Assim, é importante estar atento aos outros veículos, mas também aos peões e a sinais de trânsito que vão aparecendo.

Coisas que nunca deve fazer no exame de condução

Existem algumas coisas que você nunca pode deixar de fazer no exame de condução, sob pena de reprovar na avaliação prática.

Mal entra para o banco da frente do veículo, deve colocar o cinto de segurança. Nunca se esqueça.

É também aconselhável que adapte o banco e os espelhos para manter sempre aberto o seu ângulo de visão.

Comece o exame de condução com as duas mãos no volante e apenas liberte uma das mãos quando é para mexer na caixa de velocidades ou para realizar qualquer outra tarefa como acionar os piscas, por exemplo.

Nunca se esqueça de destravar o carro antes de arrancar e de o travar quando o examinador manda terminar o exame.

É também importante dar indicações aos outros utentes das vias relativamente às suas manobras, desde logo quando iniciar o exame, durante o mesmo e no final. Muitos candidatos a condutores esquecem-se de sinalizar, por exemplo, a saída do local onde o carro está estacionado.

Convém sempre relembrar que também não deve pisar linhas contínuas e também deve respeitar os sinais luminosos (semáforos).

Deve respeitar as velocidades autorizadas em cada via onde estiver a transitar, e nunca deve seguir sem parar quando algum peão estiver pronto ou em vias de atravessamento de passadeiras.