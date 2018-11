Fórmula 1 Conselheiro da Red Bull considera Esteban Ocon “um piloto desesperado” Por

Helmut Marko, conselheiro e responsável pelo ‘scouting’ da Red Bull, considerou que Esteban Ocon é “um piloto desesperado”, depois do incidente que custou a vitória a Max Verstappen no Grande Prémio do Brasil de Fórmula 1.

O austríaco não tem dúvidas de que a atual situação do piloto francês, que vai ser substituído por Lance Stroll na Force India no final da época, levou Ocon à manobra que fez com que Verstappen saísse de pista quando liderava a corrida de domingo em Interlagos.

Marko até vai mais longe, insinuando que o piloto da Force India quis dificultar a tarefa a Max Verstappen para ajudar Lewis Hamilton a passar para a liderança, sendo que posteriormente Esteban Ocon foi penalizado com um ‘stop & go’ pela manobra.

“É um piloto desesperado, que tenta a qualquer preço obter um volante Mercedes para 2020. É um idiota e esta penalização é didícula”, considerou o conselheiro da Red Bull.

Mas Toto Wolff, diretor da Mercedes, não deixou Helmut Marko sem resposta: “Helmut quer ver toda a gente de uma certa maneira e eu contento-me em que isto seja uma resposta”.

“Tenho dúvidas quanto à teoria do ‘complot’. Os pilotos não pensam na sua situação para 2020. Esteban perguntou no rádio se podia regressar à mesma volta do líder, já que era mais rápido, e nós respondemos-lhe de forma afirmativa. Tínhamos a vantagem ao nível dos pneus, e essa situação manteve-se cinco ou seis voltas. Max forçou…Nós corremos uns contra os outros e devíamos tentar esta manobra”, defendeu por sua vez Otmar Szafanuer, diretor da Force India.