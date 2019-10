Motores “Conseguir esta ‘pole’ é algo muito emocional” diz Tiago Monteiro em Suzuka Por

Um ano depois o seu regresso às pistas exatamente neste mesmo Circuito de Suzuka, Tiago Monteiro conquistou uma importante e moralizadora ‘pole-position’ na primeira qualificação da oitava ronda da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR).

Sob um autêntico dilúvio, o piloto português capitalizou muito bem as condições vividas na qualificação para mitigar o ‘handicap’ do seu Honda Civic, que na ronda japonesa transporta 60 kg de lastro.

Um importante moral para Tiago depois da vitória conseguida em Vila Real e do desaire que foi a passagem do WTCR pela China (Ningbo), onde o seu carro ficou bastante destruído, obrigando inclusivamente a equipa KCMG a substituir o chassis e o motor.

“Depois da vitória em Vila Real, vencer no Japão, na ‘casa’ da Honda seria excepcional. Regressei à competição depois do acidente, há um ano, neste mesmo circuito, e conseguir esta ‘pole’ é algo muito emocional e que me deixa extremamente feliz, não só a mim, como à Honda que colocou três carros no topo da tabela”, começou por referir o piloto do Porto sobre o seu desempenho de hoje.

Tiago Monteiro esperava que o facto do carro ser praticamente novo e o lastro acabassem por ser penalizadores. Mas isso acabou por não se notar: “Estava a chover muito e com estas condições o excesso de peso não se notou tanto em termos de tempos. E ainda bem que aconteceu”.

“Na primeira posição da grelha, a probabilidade de conseguir um bom resultado é muito maior. Não sei exactamente o que nos espera amanhã, mas é com a foco no pódio que vou entrar em pista amanhã. Em termos de Campeonato não tenho nada a perder, por isso, posso arriscar mais que muitos outros pilotos”, afirma otimista o piloto do Honda Civic # 18.

Para a segunda qualificação Tiago mostrou-se novamente muito eficaz em pista garantindo o segundo lugar da grelha para a última corrida do fim de semana. O que o deixou bastante satisfeito: “Não poderia querer resultados melhores. Vamos ver o que conseguimos fazer nas corridas. Mas já que o fim-de-semana começou bem, espero que também acabe”.,

A primeira corrida do fim-de-semana terá lugar amanhã, sábado às 6.h50h com transmissão no Eurosport. No Domingo, a segunda e terceira provas acontecem a partir da 1h50 da madrugada.