“Conseguimos realizar o nosso sonho” diz Ricardo Teodósio sobre o título

Ricardo Teodósio foi ‘coroado’ Campeão Nacional de Ralis no melhor sítio para o fazer; em ‘casa’. O piloto de Albufeira não venceu o Rali Casinos do Algarve mas foi diante do seu público que festejou o título que perseguia desde o ano passado.

Efetuado uma prova muito calculista, em que doseou sempre o ritmo imprimido nas classificativas algarvias, Teodósio evitou percalços e foi rápido quando tal se impunha. Tal qual como prometera antes do evento.

Também é verdade que o piloto da Guia investiu para que tal acontecesse, ao alinhar com a última evolução do Skoda Fabia R5, do qual a equipa ARC – liderada por Augusto Ramiro – tanto cuidado colocou para que nada falhasse. E no final Ricardo conseguiu o segundo posto de que precisava para garantir o cetro.

“É verdade conseguimos realizar o nosso sonho. Uma aspiração partilhada por todos os nossos apoiantes e por uma equipa fantástica que tornou possível alcançar o nosso objetivo”, começou por dizer o novo Campeão após o final da prova.

Ricardo Teodósio também não deixa de lembrar que o título também tem o seu quê de especial ao ser alcançado ‘em casa’: “Cheguei ao tão desejado título de campeão na minha terra, o que me dá uma alegria ainda maior. Não ganhámos a prova, é verdade, mas também não havia necessidade de vencer”.

Esta é uma alegria imensa, que quero partilhar com todos aqueles que tornaram real este título. Se tudo correr bem, estamos cá para o ano, para revalidar o título”, acrescentou, prometendo assim para 2020 a defesa do cetro agora conquistado.