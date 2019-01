Motores Conhecidos os inscritos no Rali de Monte Carlo Por

Foi divulgada a lista de inscritos para a 87ª edição do Rali de Monte Carlo, que será disputada entre os próximos dias 24 e 27 de janeiro.

A prova monegasca, que ‘abre’ mais uma vez o Campeonato do Mundo de Ralis, terá à partida 11 equipas inscritas no WRC, com o maior destaque a ir para a estreia do Campeão do Mundo, Sebastien Ogier, aos comandos do Citroën C3 WRC.

Ogier, natural da região onde se disputa a prova (Gap), é apontado como grande favorito, sendo que na Citroën o francês não é a única novidade, pois a seu lado terá o ex-Toyota Esapekka Lappi.

Pela Toyota Ott Tanak e Jari-Matti Latvala voltam a figurar aos comandos dos Yaris WRC, mas a novidade chama-se Kris Meeke, o britânico dispensado pela Citroën a meio de 2018. Já na M-Sport Ford não grandes novidades, exceção feita ao Campeão de WRC2 Pontus Tidemand, que se junta a Elfyn Evans e Teemu Suninen.

A Hyundai centra sobre si parte das atenções, devido à presença de Sebastien Loeb, que numa das seis provas de WRC que vai fazer em 2019 se junta a Thierry Neuville e Andreas Mikkelsen.