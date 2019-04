Motores Conhecido percurso do Rali Dakar na Arábia Saudita Por

Foi hoje revelado o percurso do próximo Rali Dakar, que se disputará unicamente na Arábia Saudita entre 5 e 17 de janeiro de 2020, e terá mais de 9000 quilómetros de extensão.

Já se sabia que a prova ‘rainha’ do todo-o-terreno mundial trocaria a América do Sul pelo Médio Oriente, pelo que agora a grande novidade foi conhecer o trajeto da 42ª edição do mais célebre dos ‘rally-raids’.

O percurso foi revelado em Al-Qiddiya (Arábia Saudita), e irá começar a 5 de janeiro de 2020 em Jeddah, junto às margens do Mar Vermelho. Isto depois de três dias dedicados a verificações técnicas e documentais.

A corrida rumará a norte, em direção à Jordânia, mas sem deixar o território da Arábia Saubita. Os concorrentes atravessarão um terreno montanhoso, nomeadamente na região de Hail, onde as rochas estão cobertas de arte rupestre, atestando a presença humana no local há cerca de 10 mil anos.

O dia de repouso terá lugar em Riade, capital saudita que serve de morada a seis milhões de habitantes, a que se segue talvez a parte mais difícil da prova, uma parte desértica da Arábia Saudita, a que não faltarão dunas, algumas delas com 250 metros de altura.

A chegada terá lugar em Al-Qiddiya, na sexta-feira 17 de janeiro. Um local que tem a particularidade de ser uma cidade que está ainda fechada ao público e cuja construção se iniciou em 2018, só devendo ser inaugurada oficialmente dentro de mais de três anos.