Europa Conheceram-se em crianças num orfanato e agora têm 21 filhos Por

Sue e Noel transformaram uma triste história num final feliz. Conheceram-se há 29 anos, num orfanato do Reino Unido, e agora são pais de 21 filhos e avós de três netos.

A história de Sue e Noel cruzou-se na amargura de crianças. Aos 7 e 10 anos, respetivamente, encontraram-se num orfanato do Reino Unido.

Demoraram sete anos a apaixonar-se e, então com 14 e 17 anos, tiveram o primeiro filho.

Sofreram pressão para entregar o bebé, fruto da tenra idade com que foram pais, mas a própria experiência levou-os a aguentaram o primeiro filho.

Hoje, 29 anos depois, são pais de 21 filhos, tendo também três netos.

A família é já considerada a maior do Reino Unido e conheceu um novo membro na passada terça-feira, com o nascimento da pequena Bonnie Raye. Apesar da idade, o parto durou apenas 12 minutos.

Ao jornal Metro, o casal assumiu que não desejam ter mais filhos mas reconheceram, porém, que já o haviam dito depois do nascimento de Archie, agora com 14 meses.

De acordo com o casal, a família é muito feliz e a chegada de um novo membro é vista com bons olhos pelo irmão mais velho, já com 29 anos.

A enorme família, descrevem, é sustentada com a exploração de uma padaria por parte de Sue e Noel, hoje com 43 e 46 anos, respetivamente.