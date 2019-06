Nas Notícias Congresso do Chega “sob fortes medidas de segurança” Por

O primeiro congresso do Chega vai decorrer nos dias 22 e 23 de junho, em Setúbal. Fonte do partido revela ao PT Jornal que a preparação do evento decorre “sob fortes medidas de segurança”, para “evitar grupos infiltrados de neonazis”, bem como “conflitos com a extrema-esquerda”.

Uma fonte do partido que já foram feitos contactos com a PSP, uma vez que existe o receio da presença de “grupos infiltrados de neonazis”, bem como “conflitos com a extrema-esquerda que tem ameaçado ir protestar ao local”.