Congresso da pedra natural e simpósio de escultura esta semana em Vila Viçosa

Um simpósio de escultura, um congresso da pedra natural e exposições preenchem a primeira edição do “Alstones – Pedras do Alentejo no Mundo”, a decorrer esta semana em Vila Viçosa, no distrito de Évora, divulgaram hoje os promotores.

O 4.º Simpósio de Escultura, a realizar entre terça-feira e sábado, no Campo da Restauração, em Vila Viçosa, vai juntar os escultores Aníbal Ferreira, Cesar Valerio, José Hinchado (Espanha), Ricardo Gigante, Roberto Ganito, Samia Monsef (Egipto) e Tadej Razingar (Eslovénia).

Para quinta e sexta-feira, está prevista a realização do 8.º Congresso Internacional da Pedra Natural do Alentejo, numa unidade hoteleira da vila.

O espaço institucional de promoção e de exposição de blocos, máquinas e equipamentos do “Alstones”, abre na quinta-feira, no Largo D. João IV e no Largo Gago Coutinho, e decorre até ao encerramento do certame, no próximo domingo.

Entre os expositores participantes contam-se empresas de extração e transformação de pedras naturais, máquinas e equipamentos para a indústria extrativa e transformadora de pedras naturais, cantaria e artesanato.

O “Alstones”, com palco em vários espaços do centro histórico da vila alentejana, visa a internacionalização do património e da indústria da pedra natural.

Promovido pela Câmara de Vila Viçosa, em parceria com outros seis municípios alentejanos, o certame pretende também privilegiar a ligação da pedra natural à arquitetura e ao design e valorizar a vertente dos distintos tipos e dos múltiplos contextos da aplicação da pedra ornamental.

O projeto prevê fomentar a pedra natural do Alentejo junto dos mercados interno e externo, com vista ao aumento das suas múltiplas utilizações, além de uma reflexão sobre a sua utilização no património, na arquitetura e na arte, numa lógica de inovação, empreendedorismo, internacionalização e desenvolvimento sustentável.

O programa do “Alstones” inclui, ainda, apresentação de livros e visitas guiadas a pedreiras e a uma fábrica de transformação de mármores, além de contar com uma componente cultural, musical e gastronómica.

O projeto “Alstones” do município de Vila Viçosa conta com a parceria das câmaras municipais de Alandroal, Borba, Estremoz, Redondo, Reguengos de Monsaraz e Sousel.