Confirmada segunda vítima mortal por Covid-19 em Portugal

A Direção-Geral da Saúde (DGS) acaba de atualizar os números relativos à Covid-19, confirmando uma informação que foi divulgada nesta quarta-feira: a segunda vítima mortal, em Portugal.

De acordo com a DGS, há agora 642 pessoas infetadas com o novo coronavírus, o que representa um aumento de 194 pacientes, em comparação com o dia de ontem.

Hoje, morreu o chairman do Santander Totta, sendo que diversos órgãos de Comunicação Social apontaram a Covid-19 como causa do óbito.

De acordo com o boletim sobre a situação epidemiológica de Covid-19 em Portugal, divulgado hoje às 12h00, desde 01 de janeiro foram registados 5067 casos suspeitos.

Segundo a DGS, há 351 (eram 323) casos a aguardar resultado laboratorial e três casos recuperados.