Confinamento acaba antes do Carnaval, acredita Marcelo

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou acreditar que o confinamento “não ultrapasse um mês”, terminando assim antes do Carnaval.

“Esperamos que não ultrapasse um mês, mas vamos ver, esperamos que não”, declarou o chefe de Estado, à margem de uma iniciativa em Lisboa, no âmbito da recandidatura a Belém.

“Eu espero que seja só um mês”, reforçou: “Se nós conseguirmos (isso depende muito de todos nós) nestes quinze dias e depois na renovação, quando for feita, já no final do mês, chegarmos perto do Carnaval e tivermos bom senso, se isso acontecer e se funcionar, se nós curvarmos, invertemos a tendência”.

Caso Portugal trave a escalada da situação epidemiológica no primeiro mês de confinamento, “fecha o problema ou reduz-lo na fase mais crítica”, evitando que a pandemia avance com os números atuais “para o segundo trimestre”, permitindo um alívio à economia.

Promever a “viragem” da situação epidemiológica “até ao final de fevereiro era o ideal”, salientou o chefe de Estado e candidato a novo mandato.

“Travar no primeiro trimestre aquilo que se agravou no primeiro trimestre, não deixar escorregar para o segundo trimestre, dando tempo a que a vacinação comece a criar efeitos em termos imunizar as pessoas”, concluiu.