Conferência em Lisboa debate políticas, práticas e públicos na dança

Uma conferência para promover a reflexão sobre o ensino da dança, políticas, práticas e públicos, vai reunir entre sexta-feira e sábado, em Lisboa, professores, investigadores, coreógrafos e outros responsáveis desta área.

Intitulada “O Ensino da dança: Políticas, Práticas e Públicos”, a conferência é organizada pelos Estúdios Victor Córdon com a colaboração da Escola Superior de Dança do Instituto Politécnico de Lisboa.

De acordo com a organização, a conferência é dirigida a diretores e professores de escolas de dança, investigadores, pedagogos, estudantes do ensino superior.

Inserida na segunda edição dos “Encontros para o Futuro”, a conferência decorre na sexta-feira, às 17:30, no Teatro Camões, seguida da apresentação do bailado “Dom Quixote”, pela Companhia Nacional de Bailado, e prossegue, no sábado, entre as 09:00 e as 19:30, nos Estúdios Victor Córdon.

De acordo com a organização, este programa promove o encontro entre escolas de dança, conservatórios de dança, escolas com ensino artístico especializado, a Escola Superior de Dança, e contará com a presença de professores, coreógrafos, diretores das escolas e outras personalidades ligadas à dança.

O encontro prossegue o trabalho realizado na primeira edição, dedicada em exclusivo ao ensino da dança, e irá abordar a educação do corpo na área performativa, as políticas legislativas e de ação, os desafios e mutações dos públicos, e a articulação da disciplina na educação, na cultura e nas artes em geral.