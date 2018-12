Nas Notícias Condições meteorológicas deverão melhorar em São Miguel e Santa Maria ao final da madrugada Por

As condições meteorológicas em São Miguel e Santa Maria, Açores, com chuva contínua e por vezes forte, deverão começar a melhorar a partir do final da próxima madrugada, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A meteorologista Rita Mota, da delegação do IPMA, nos Açores adiantou ainda à agência Lusa que “a chuva não será tão contínua, a partir do final da próxima madrugada, mas podem ainda ocorrer aguaceiros” na segunda-feira.

O IPMA mantém o aviso laranja, o segundo mais grave, referente a precipitação, para aquelas duas ilhas, até às 06:00 de segunda feira.

já a partir das 06:00 e até às 09:00 de segunda-feira as ilhas de São Miguel e Santa Maria vão estar sob alerta amarelo, o menos grave e que revela situação de risco para determinadas atividades dependentes das condições meteorológicas.

Num comunicado divulgado esta noite o IPMA explica que “uma região depressionária com um sistema frontal associado, com atividade moderada a forte e em deslocamento lento para leste, continuará a provocar precipitação contínua e por vezes forte nas ilhas do grupo Oriental” (São Miguel e Santa Maria).

“Assim, mantém-se o nível de alerta laranja para precipitação até ao final da próxima madrugada nas ilhas de São Miguel e Santa Maria”, acrescenta o comunicado assinado pela meteorologista Rita Mota do IPMA nos Açores.