Concessão de crédito em Moçambique acelera para 6,7% em 2020 – Fitch

A consultora Fitch Solutions considerou hoje que a concessão de crédito pelos bancos moçambicanos vai acelerar de 5,8 por cento este ano para 6,7 por cento em 2020, menos de metade da média de 14,2 por cento entre 2010 e 2018.

“No seguimento das contrações de 2017 e 2018, prevemos que os empréstimos aos clientes dos bancos em Moçambique acelere de 5,8 por cento este ano para 6,7 por cento no próximo ano”, lê-se numa nota sobre o setor bancário.

Na nota, enviada aos clientes e a que a Lusa teve acesso, os analistas escrevem que esperam que esta evolução se dê num contexto de “política monetária acomodatícia e uma inflação relativamente baixa, que deverão sustentar o crescimento da procura de crédito”.

No entanto, concluem, “a má qualidade dos ativos dos bancos e os elevados empréstimos ao Estado vão continuar a limitar a emissão de crédito para o setor privado no curto prazo”.

Estimando que a inflação deverá subir de 2,8 por cento este ano para 5,1 por cento em 2020, a Fitch Solutions avisa que “o ambiente ainda difícil para os empréstimos vai agir como um constrangimento a curto prazo na vontade dos bancos de fazerem empréstimos”, já que o escândalo das dívidas ocultas, em 2016, e o consequente abrandamento da economia, dificultou o pagamentos dos empréstimos e baixou a qualidade dos ativos bancários no país.

“Isto refletiu-se no rácio do crédito mal parado face ao total, que subiu de uma média de 4 por cento entre 2013 e 2016, para 11,3 por cento em fevereiro deste ano”, escrevem os analistas, concluindo que os efeitos dos ciclones no setor agrícola, que emprega mais de 70 por cento da força de trabalho, “vai pesar ainda mais na qualidade dos ativos nos próximos trimestres, mantendo os bancos cautelosos na avaliação de novos créditos ao setor privado”.