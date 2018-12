Desporto Conceição responde a Jesus: “Até podemos ganhar a ‘Champions’ asiática” Por

Em conferência de antevisão ao duelo frente ao Rio Ave, Sérgio Conceição aproveitou os diversos assuntos para responder à ‘provocação’ de Jorge Jesus. “Até podemos ganhar a ‘Champions’ asiática”, atirou.

“Trabalhos de forma ambiciosa e determinada. Temos uma equipa muito competitiva e se calhar até podemos ganhar a ‘Champions’ asiática”, atirou o treinador do FC Porto.

Recorde-se que esta sexta-feira, Jorge Jesus havia dito que se “estivesse em Portugal, ele [Conceição] não ganhava as quatro provas“.

“Sei que ele quer vencer as quatro provas em Portugal. Este é um bom ano para isso, porque eu não estou em Portugal”, atirou Jesus.

Sérgio Conceição não deixou o ex-técnico do Sporting ‘sem resposta’.

“Sou amigo dele. Atrás daquela forma de estar está uma pessoa engraçada e amiga. Não falei com ele e não sei que ele quis dizer, mas sabemos todos como ele é. Em relação aos elogios, não vejo de maneira diferente os dele ou de outra pessoa”, acrescentou.

O FC Porto defronta amanhã o Rio Ave, no Estádio no Dragão, numa altura em que o técnico vilacondense José Gomes estará a caminho do Reading, de Inglaterra.