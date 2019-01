Desporto Conceição ‘finta’ pergunta sobre saída de Vitória e revela o que fará se vier Jesus Por

Sérgio Conceição ‘fintou’ a questão dos jornalistas quando questionado sobre a saída de Rui Vitória do comando técnico do Benfica. O treinador do FC Porto foi ainda questionado sobre um eventual regresso de Jorge Jesus e explicou o que fará, se tal acontecer.

“Estamos atentos aos adversários, mas o nosso foco é em nós e naquilo que temos que fazer, é sempre importante ter atenção aos adversários, mas o que realmente importa são as nossas obrigações”, explicou Sérgio Conceição, no final do encontro do FC Porto na Vila das Aves.

O técnico portista confessou ainda estar a saber naquele momento que Vitória tinha saído dos encarnados.

“Rui Vitória saiu? Não sabia, vim agora do balneário; mas isso não são contas do meu rosário e nem vou comentar mais”.

Os jornalistas presentes nas Aves insistiram com o tema ‘Benfica’ e pediram a Sérgio Conceição para comentar um eventual regresso de Jesus ao clube da Luz.

“Se vier de férias, dou-lhe um abraço. Se vier trabalhar dou-lhe outro abraço. Tenho uma boa relação com ele”, salientou o treinador do FC Porto que mantém uma ligação de amizade de vários anos com Jorge Jesus.

Rui Vitória deixou o comando técnico do Benfica, nesta quinta-feira. O ribatejano será rendido de forma interina por Bruno Lage.