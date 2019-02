Desporto Conceição diz que “não há caso” no tratamento de Marega Por

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, admitiu hoje que agora todos os jogos do são encarados como finais e que frente ao Tondela, na 23ª jornada da I Liga de futebol, haverá “um elevado grau de exigência”. Sobre o tratamento de Marega, feito na China, “não há um caso”.

Sérgio Conceição aproveitou a conferência de imprensa para explicar a ausência de Marega, no estrangeiro, para tratar da lesão que padece. O avançado maliano está a ser tratado na China, a uma rotura muscular na coxa esquerda. O técnico dos ‘dragões’ explicou que a situação é “simples e que houve comum acordo, na estrutura do clube, de que esta seria uma solução eficaz para recuperar mais rapidamente o jogador”.

“É um tratamento inovador, com contacto do nosso departamento médico permanente com essa pessoa que está a tratar o Marega. Tudo foi feito em sintonia com a nossa estrutura e com o nosso presidente. É tudo muito simples e não há um caso nisso”, explicou.

Já o extremo argelino Yacine Brahimi lesionou-se no jogo da Liga dos Campeões, no jogo com a Roma, em Itália, tendo já falhado o último jogo do FC Porto no campeonato. Agora, para a visita ao Tondela, em jogo a contar para a 23.ª jornada, o treinador dos ‘dragões’ ainda não sabe se vai contar com o jogador.

“O Brahimi ainda não está a cem por cento. O departamento médico tem dado informações do que tem sido o dia a dia do treino do Brahimi e vamos ver, até à hora de jogo, se pode ser opção para ir para o banco ou para jogar de início”, disse o treinador em conferência de imprensa que antecede a partida com o Tondela.

Sobre o próximo encontro (o FC Porto defronta, esta sexta-feira, o Tondela, a partir das 21:15 horas, no Estádio João Cardoso, em jogo da 23.ª jornada da I Liga), o discurso habitual, das dificuldades de cada encontro.

“Temos 12 jogos e 12 finais e por serem finais, há sempre dificuldade. Cabe-nos encontrar o caminho para ultrapassar essas mesmas dificuldades e conquistarmos os três pontos”.

Depois da visita a Tondela, o FC Porto recebe o Sporting de Braga, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal e, logo depois acontece a receção ao Benfica, para o campeonato e depois a Roma, também no Estádio do Dragão, para a Liga dos Campeões.

“Se ganharmos estes quatro jogos, vai ser importante. À medida que vão diminuindo o número de jogos é tudo mais complicado e a margem de erro é menor. Mas não são decisivos. Olhamos para eles como finais. Se tivermos pressão positiva daquilo que são os próximos jogos estamos num sentido positivo naquilo que é o nosso caminho. Mas matematicamente não nos deixam arredados de nada”, esclareceu ainda.