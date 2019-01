Compras online dos portugueses quase triplicam em novembro entre 2012 e 2018

As compras online quase triplicaram em novembro entre 2012 e 2018, e mais do que duplicaram em dezembro no mesmo período, de acordo com dados divulgados hoje pela SIBS.

Entre novembro de 2012 e 2018, as operações de compra processadas pela SIBS e efetuadas em lojas online com cartões emitidos em Portugal quase triplicaram, com um aumento de 187 por cento, revelou hoje a SIBS.

Já as compras online em dezembro aumentaram 168 por cento nos últimos seis anos.

A SIBS indica que as compras online representaram 7,1 por cento do total de compras dos portugueses.

Em 2018, o mês de novembro registou o maior número de compras médias diárias online e o dia com maior número de compras online foi a Black Friday (23 de novembro).

A empresa que gere a rede multibanco indica que entre 2012 e 2018 registou-se um aumento de 39 por cento em novembro nos levantamentos e compras dos portugueses, e uma subida de 33 por cento em dezembro. A SIBS explica que para este aumento contribuíram, sobretudo, as compras, com uma subida de 64 por cento em novembro e de 50 por cento em dezembro, entre 2012 e 2018.

O consumo dos portugueses no Top 5 de setores manteve-se semelhante, entre 2017 e 2018, com os supermercados a liderar (24,8 por cento), seguidos da moda (9,8 por cento), restauração (8 por cento), gasolineiras (7,1 por cento) e cultura, entretenimento e eletrónica (6,6 por cento).

As compras dos portugueses no estrangeiro aumentaram 66 por cento em novembro e 71 por cento em dezembro, entre 2012 e 2018, sendo que as compras no estrangeiro representaram 3,1 por cento do total de compras dos portugueses.

De acordo com os dados da SIBS, a moda passou a ser em 2018 o setor com maior quota (pelo valor de compra), substituindo o setor do alojamento, que era o setor com maior quota em 2017, e Espanha foi o país onde os portugueses realizaram mais transações (22,4 por cento), seguindo-se França (19,3 por cento) e o Reino Unido (8,4 por cento).

Também as compras dos estrangeiros em Portugal, que representaram 5,8 por cento do total de compras em Portugal em 2018, mais do que duplicaram em novembro (+129 por cento) e dezembro (+118 por cento), entre 2012 e 2018.

A SIBS indica que os cartões emitidos em França são os que fazem mais transações (levantamentos e compras) em Portugal (20,3 por cento), seguindo-se os emitidos no Reino Unido (15,8 por cento) e Espanha (9 por cento).