Nas Notícias Comprar casa no Norte custa agora 300.000€, mas ainda há distritos abaixo dos 120.000€

Viana do Castelo e Porto impulsionam valorização, enquanto Bragança e Guarda continuam entre os mais acessíveis do país

O Imovirtual, portal imobiliário de referência, divulga hoje a mais recente análise da evolução dos preços médios anunciados de arrendamento e venda na zona Norte de Portugal Continental, por distrito. Os dados apresentados comparam junho de 2025 com maio de 2025 e com o período homólogo, junho de 2024.



VENDA

A nível nacional, o preço médio de venda atingiu os 419.000€, traduzindo uma subida anual de 20% e mensal de 1%. Na região Norte, o valor médio situou-se nos 300.000€, o que representa um aumento anual de 20% (250.000€) e uma estabilização face ao mês anterior. Entre os destaques da região, Viana do Castelo registou um aumento anual de 20%, fixando-se nos 300.000€, com uma subida muito ligeira dos preços em relação a maio. O Porto mantém-se como o distrito mais caro do Norte, com 400.000€, uma valorização de 14% face ao ano anterior e um crescimento mensal de 1%. Também Aveiro se destaca com 360.000€, subindo 1% no último mês e 14% em termos anuais. Braga estabilizou nos 349.900€, com uma variação mensal residual (349.000€), mas um crescimento sólido de 17% face a junho de 2024. Viseu manteve os 190.000€, refletindo uma valorização anual de 9%. Vila Real subiu 5% face a maio, atingindo agora os 179.000€, com uma variação anual semelhante. Já nos distritos mais acessíveis, Guarda registou uma descida mensal de -5%, fixando-se nos 100.000€, embora mantenha uma valorização de 18% em termos homólogos. Bragança, por sua vez, recuou -7% no último mês e apresenta uma queda anual de -12%, situando-se agora nos 110.000€ – o valor mais baixo da região.



ARRENDAMENTO

No arrendamento, o valor médio nacional manteve-se nos 1.300€, com uma subida anual de 4%. No Norte, os preços desceram ligeiramente, fixando-se nos 700€, com variações negativas de -3% tanto na comparação mensal como anual.

O Porto continua a liderar como o distrito mais caro para arrendar, com rendas médias de 1.200€, estáveis há vários meses. Aveiro também apresenta valores elevados (900€), com uma subida mensal e anual de 3%. Braga voltou a subir após os últimos recuos, fixando-se agora também nos 900€, com um crescimento mensal de 6%, apesar de uma queda homóloga de -5%.

Já Vila Real e Viseu registaram descidas mais acentuadas. Vila Real diminuiu -4% para 550€, embora mantenha uma valorização anual de 26%. Viseu desceu -8% para 600€, o que representa também uma quebra anual de -8%. Bragança manteve-se estável nos 500€, com uma subida homóloga de 4%. A Guarda baixou para 525€, com uma descida mensal de -5%, mas continua a registar uma expressiva valorização de 35% face ao mesmo mês do ano anterior.

ANÁLISE COMPARATIVA

O mercado de compra no Norte continua em valorização, especialmente nos distritos do litoral como Porto, Viana do Castelo, Aveiro e Braga. Apesar disso, distritos como Bragança e Guarda continuam a apresentar preços bastante abaixo da média nacional, representando oportunidades para quem procura soluções mais acessíveis.

No arrendamento, a região Norte mostra sinais de abrandamento, com várias descidas mensais nos distritos do interior. Ainda assim, os grandes centros urbanos mantêm os preços elevados e estáveis, com o Porto e Aveiro a liderarem também neste segmento.