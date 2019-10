Motores Competir na Baja Portalegre 500 é “uma motivação extra” para Edgar Condenso Por

Edgar Condenso está mais uma vez à partida da Baja Portalegre 500, onde se sente motivado pelo facto de se tratar da prova de todo-o-terreno nacional com mais projeção internacional.

Aos comandos do Opel Mokka Proto do Team Consilcar, e acompanhado pelo navegador Nuno Silva, o piloto quer deixar boa imagem na prova do ACP, que também é pontuável para a Taça do Mundo Fia de Todo-o-Terreno.

“A Baja Portalegre é uma das provas que mais gostamos em Portugal e uma das melhores da Europa. O ambiente que se vive é incrível, com muito público a assistir, o que, para nós pilotos, é formidável e uma motivação extra”, salienta Edgar Condenso.

O facto de ter adversários de grande gabarito também entusiasma o piloto do Opel Mokka Proto: “Voltar a estar à partida de um evento FIA esta época é muito bom. Estes são desafios onde lutamos contra pilotos profissionais, alguns dos melhores do mundo da modalidade, e sentimos elevar o nosso nível pessoal. É esse fator de exigência competitiva que representa muito do élan que se vive na Taça do Mundo e encontramos aqui em Portalegre”.

“Esta é a prova ‘rainha’ do todo-o-terreno nacional e é sempre um prazer fazer parte dela. Vamos dar o nosso melhor, como sempre fazemos, mas conscientes da concorrência que temos pela frente”, afirma por sua vez Nuno Silva.

A 33ª Baja Portalegre 500 arranca desportivamente no dia 26 de outubro, sexta-feira de manhã com a super especial de 5,35 km. Da parte da tarde disputa-se o segundo setor seletivo com 99,22 km. No Sábado realiza-se o terceiro e quarto troços cronometrados de 191,75 km e 211,78 km, respetivamente.

Serão um total de 508,10 quilómetros percorrendo pistas dos concelhos de concelhos de Abrantes, Alter do Chão, Avis, Chamusca, Coruche, Crato, Fronteira, Gavião, Monforte, Nisa, Ponte de Sor, Sousel e Portalegre.