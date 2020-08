Nas Notícias “Comparar lotações de estádios com Avante só pode ser desonestidade” Por

PCP reage mal às críticas de Rui Rio, que comparou as lotações da Festa do Avante, reduzidas a metade, às capacidades de estádios de futebol.

Com a proximidade da Festa do Avante algumas têm sido também as vozes críticas que lamentam que os estádios não tenham público nas bancadas mas a festa dos comunistas possa ocorrer, sendo esperados largos milhares de militantes daquele partido.

Jerónimo de Sousa está desagradado com as constantes comparações que têm sido feitas em relação à ausência de público nos estádios e o terreno que acolhe a tradicional Festa do Avante que anualmente é um momento emblemático entre os comunistas.

O presidente do PSD, Rui Rio, defendeu que aquela festa não deveria realizar-se, ao abrigo das medidas sanitárias que estão em vigor.

“Se reduzirem a lotação máxima (100 mil pessoas) em 50 por cento, ela passará a corresponder ao Estádio do Porto ou do Sporting completamente cheios. Aguardo com expectativa qual será a anunciada redução que o Governo irá fazer, em coerência com a sua obrigação de defesa da saúde pública”, escreveu Rui Rio.

Depois destas palavras, Jerónimo de Sousa saiu a público para mostrar o descontentamento.

“Há afirmações tão ridículas que só podem assentar numa aversão sem limites ao PCP e à sua luta pelos direitos dos trabalhadores e do povo”, assinala o comunicado do PCP, assinado por Jerónimo de Sousa.

Os comunistas entendem que “comparar lotações de estádios de futebol fingindo ignorar a diferença de área desses espaços com o terreno da Festa do Avante!, que é cerca de 20 vezes maior, só pode ser compreendido por ma-fé”.

O PCP nota ainda nestas comparações “desonestidade política subjacentes aos tiques da conhecida intolerância democrática desta pessoa”, pode ler-se ainda no comunicado dos comunistas.

Recentemente, a ministra da Saúde, Marta Temido, revelou que “não será permitido o que está proibido nem proibido o que está permitido” à festa dos comunistas.

A governante assegurou ainda que “não haverá exceções” no que diz respeito às medidas adotadas para controlar o risco de contágio por covid-19.

Entretanto, Rui Rio reagiu às críticas do PCP. E fê-lo novamente ao ataque:

“Sobre a minha crítica à festa do Avante, o PCP acusa-me de má fé, desonestidade política, aversão à luta dos trabalhadores e do povo e – com grande autoridade moral – de intolerância democrática. O PCP não perde o tique soviético; quero, posso e mando”, escreveu, no Twitter.