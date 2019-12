Companhia Nacional de Bailado avalia segurança de Teatro Camões para decidir programação

A direção da Companhia Nacional de Bailado (CNB) está a averiguar as causas do acidente ocorrido na quinta-feira, durante o espetáculo “Quebra-Nozes”, no Teatro Camões, em Lisboa, e verificar se “existem condições de segurança para manter a programação prevista”.

Fonte da comunicação da CNB contactada pela agência Lusa disse que a vara do cenário que caiu no Teatro Camões, onde decorria o espetáculo, feriu dois técnicos, “mas já saíram do hospital e estão em casa”.

A queda da vara onde o cenário estava pendurado caiu e acabou por atingir duas pessoas que fazem parte da equipa técnica do espetáculo, sofrendo ferimentos ligeiros na cabeça e no joelho, explicou a mesma fonte.

O espetáculo “Quebra-Nozes” tem marcada uma apresentação também para hoje, às 21:00.

O espetáculo, que estreou no dia 06 de dezembro, foi interrompido na sequência do incidente, registado pelo Regimento de Sapadores Bombeiros pelas 22:46.

A mesma fonte disse à Lusa que, “em princípio, o espetáculo irá ser realizado, como previsto, mas é preciso avaliar bem como tudo aconteceu e garantir a segurança da equipa”.

O bailado “Quebra-Nozes” está a ter apresentações no Teatro Camões até dia 22 de dezembro, continuando depois em Almada, no distrito de Setúbal.

A mesma fonte indicou que os espectadores que assistiam ao espetáculo na quinta-feira podem trocar o bilhete para outro dia ou pedir a devolução do dinheiro.